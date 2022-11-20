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Диван Аскот, 2х местный - фото 1Диван Аскот, 2х местный - фото 2Диван Аскот, 2х местный - фото 3

Диван Аскот, 2х местный

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель с необычным дизайном. Мы рекомендуем её для размещения в зонах отдыха и ожидания, переговорных комнатах, холлах отелей и гостиниц.

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1520 мм
  • Глубина720 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло720х720х700 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 2х местный1550х720х700 Стоимость уточнить у менеджера
Диван 3х местный1950х720х700 Стоимость уточнить у менеджера

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