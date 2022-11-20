Характеристики товара
Описание
Современная модель с необычным дизайном. Мы рекомендуем её для размещения в зонах отдыха и ожидания, переговорных комнатах, холлах отелей и гостиниц.
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина1520 мм
- Глубина720 мм
Современная модель с необычным дизайном. Мы рекомендуем её для размещения в зонах отдыха и ожидания, переговорных комнатах, холлах отелей и гостиниц.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло
|720х720х700
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 2х местный
|1550х720х700
|Стоимость уточнить у менеджера
|Диван 3х местный
|1950х720х700
|Стоимость уточнить у менеджера
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