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Настоящее фото товара Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный
7 оценок
9 490
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Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный - фото 1Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный - фото 2Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный - фото 3Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный - фото 4Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный - фото 5

Стул полубарный Фуриоса, экокожа, чёрный

Артикул: CH-088-045
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Фуриоса — лаконичность и характер для стильного интерьера. Фуриоса — это идеальное воплощение лофт-эстетики и функционального дизайна.

Сиденье из экокожи с металлическими ножками в чёрном цвете, создают выразительный, но ненавязчивый образ, который легко впишется в современный интерьер. Благодаря продуманной ширине, плавному изгибу и небольшому выступу, сиденье удобно даже для людей с разной комплекцией — несмотря на отсутствие подлокотников и полноценной спинки, посадка остаётся устойчивой и комфортной.

Подставка для ног обеспечивает дополнительную поддержку, особенно при длительном сидении. Габариты 70×44×44 см позволяют разместить его даже в небольших помещениях, не перегружая пространство. Отлично подойдёт как для домашнего интерьера — кухни или гостиной, так и для общественных пространств — баров и кафе. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота посадочного места 600 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки8.9 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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