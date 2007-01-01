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Настоящее фото товара Стул компьютерный Кросс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Кросс
12 оценок
18 790
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Стул компьютерный Кросс

Артикул: CH-079-995
12 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Кросс — это функциональное и современное решение для тех, кто ценит комфорт и продуманный эргономичный дизайн. Чёрный цвет и лаконичные формы делают кресло универсальным для любого офисного интерьера. Сиденье обито прочной тканью и наполнено пеной мемори фоам, обеспечивающей комфорт при длительной работе. Спинка из сетки с пластиковой рамой дополнена регулируемой поясничной опорой. Подголовник настраивается по высоте и углу наклона для поддержки шеи. 2Д подлокотники с полиуретановыми накладками регулируются по высоте и обеспечивают дополнительное удобство. Нейлоновая крестовина и ролики диаметром 60 мм обеспечивают стабильность и лёгкое передвижение. Синхромеханизм со слайдером позволяет адаптировать кресло под рост сидящего и фиксировать спинку в трех положениях. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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