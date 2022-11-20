Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*30*59
Вес брутто: 10,8
Объем: 0,127
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина500 мм
- Глубина590 мм
- Вес8.9 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*30*59
Вес брутто: 10,8
Объем: 0,127
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