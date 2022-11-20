Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветкоричневый
Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, розовая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа
Кресло офисное TopChairs Names черный
Стул офисный Тейлор экокожа бежевый
Стул на колесах Pulsante Roll, белая экокожа
Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
Стул Барбара NEW велюр серо-голубой
Стул Кьявари Bride пластик серебряный
Стул Laval, пыльно-розовый бархат/ золото
Стул William ромб бархат синий
Стул Marcus, бархат светло-серый
Стул Наполеон New, пластиковый, черный
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул Самба, бежевый, каркас хром