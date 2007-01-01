Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная
Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная
11 оценок
4 590
Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная - фото 1Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная - фото 2Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная - фото 3Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная - фото 4

Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная

Артикул: CH-084-519
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.


Особенности:
• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.


Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная
Стул Самба, велюр велютто 32, каркас серебро, подлокотники бук, морилка черная
от 4 590
