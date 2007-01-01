Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rhythm, черно-красный, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rhythm, черно-красный, клетка
10 оценок
2 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Rhythm, черно-красный, клетка - фото 1

Стул Rhythm, черно-красный, клетка

Артикул: CH-080-328
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Изо на газлифте, сетка
Фотография товара Кресло Изо на газлифте, сетка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Iso 008, кожзам черный
Фотография товара Стул Iso 008, кожзам черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сидение. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки2.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49052
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое

26
Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
Фотография товара Orion CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Orion CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена

Orion CF Экокожа Черный

91
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Авантон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авантон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стул Авантон

45
В наличии 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)

75
Фотография товара Стул Стимул шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стимул шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Стимул шоколад

53
Фотография товара Стул Комфорт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Комфорт серый

49
Распродажа
Фотография товара Стул Пард confetti silver серый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пард confetti silver серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 69021
15 990 ₽

Стул Пард confetti silver серый / белый

49
Хит
Фотография товара Стул Самба, экокожа Blue, каркас гальваника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Blue, каркас гальваника, произведённого компанией ChiedoCover
6 99010
7 690 ₽

Стул Самба, экокожа Blue, каркас гальваника

10
New
Фотография товара Стул Neo, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
54 590

Стул Neo, черный

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол криволинейный с экраном из ЛДСП, 1200*800, дуб, ножки алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Стол криволинейный с экраном из ЛДСП, 1200*800, дуб, ножки алюминий

13
Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Каркас для стула С17

42
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий

46
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 14

485
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Leo CF Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Leo CF Экокожа Серый

141
Фотография товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый

8
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый

7
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), голубой

9
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), синий

6
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), бирюзовый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), коричневый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), серый

6
New
Фотография товара Стул Pascal от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pascal, произведённого компанией ChiedoCover
17 290

Стул Pascal

11
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Стул Step M от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Step M, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Step M

5

Товар в корзине

Стул Rhythm, черно-красный, клетка
Стул Rhythm, черно-красный, клетка
2 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол криволинейный с экраном из ЛДСП, 1200*800, дуб, ножки алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Стол криволинейный с экраном из ЛДСП, 1200*800, дуб, ножки алюминий

13
Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Каркас для стула С17

42
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий

46

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности