Товар в корзине. Перейти
Кресло Orli - фото 1Кресло Orli - фото 2Кресло Orli - фото 3Кресло Orli - фото 4Кресло Orli - фото 5Кресло Orli - фото 6Кресло Orli - фото 7Кресло Orli - фото 8

Кресло Orli

Артикул: CH-066-296
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Оскар
Фотография товара Кресло Оскар от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло с низкой посадкой. Незаметные маленькие ножки приподнимают над полом комфортное сиденье, плавно перетекающее в спинку. Силуэт словно «левитирует» над полом, напоминая нежное облачко, на котором хочется «почилить и расслабиться».Orli подчеркнет уют, непринужденность гостиной, спальни, лаундж-зоны. Пышные пропорции привлекают внимание, маня обволакивающими линиями и фактурностью. Закругленные формы поддержат легкость и эргономику пространства. «Воздушный» дизайн легко впишется в любую эстетику от минимализма до неоклассики.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.59 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло мягкое Антуан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло мягкое Антуан, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Кресло мягкое Антуан

41
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак

44
Фотография товара Кресло Prudente, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Prudente, желтый

38
Фотография товара Кресло Лора венге, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора венге, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Лора венге, бежевое

44
Фотография товара Кресло Moris, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moris, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890

Кресло Moris, искусственная замша

7
Распродажа
Фотография товара Кресло Вэйл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 2904
17 990 ₽Оптовая цена

Кресло Вэйл бежевый

8
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Mussels, желтый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mussels, желтый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Mussels, желтый, золотой

6
В наличии 70 шт.
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, графитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, графитовый

14
Фотография товара Кресло College BX-3225-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3225-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3225-1/Black

11
Фотография товара Кресло Канг, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр черный

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Cтул Моно, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Моно, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Cтул Моно, белый букле

10
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Фаусто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фаусто, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стул Фаусто

58
Распродажа
Фотография товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29056
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Лион Страйпс велюр кремовый

63
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый

12
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Hans темно-серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans темно-серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans темно-серый, каркас черный

9
Фотография товара Стул Пиза темно-серый бархат ножки матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиза темно-серый бархат ножки матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Пиза темно-серый бархат ножки матовое золото

96
Фотография товара Стул обеденный Batista, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, зеленый

60
Распродажа
Фотография товара Стул Кензи пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49019
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи пыльно-розовый

65
В наличии 91 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
11 49022
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр

98
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Save, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Save, синий велюр

13

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66
Настоящее фото товара Кресло Доре, произведённого компанией ChiedoCover
от38 190
Оптовая цена

Кресло Доре

47
Фотография товара Кресло IMOLA, золотисто-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло IMOLA, золотисто-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Кресло IMOLA, золотисто-бежевый

43
Фотография товара Кресло Lord, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lord, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890

Кресло Lord, велюр оранжевый

45
Фотография товара Кресло Flemming, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flemming, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Кресло Flemming, желтый

35
Фотография товара Кресло Lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена

Кресло Lounge

30
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный

10
Фотография товара Кресло отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Кресло отдыха Ритм

10
Фотография товара Кресло College BX-3619/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3619/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3619/Black

13
Фотография товара Кресло Фрида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фрида, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790

Кресло Фрида

11

Товар в корзине

Кресло Orli
Кресло Orli
от 59 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Cтул Моно, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Моно, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Cтул Моно, белый букле

10
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Фаусто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фаусто, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стул Фаусто

58
Распродажа
Фотография товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29056
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Лион Страйпс велюр кремовый

63
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый

12
В наличии 15 шт.