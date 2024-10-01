Характеристики товара
Описание
Кресло Onore очаровывает плавным силуэтом и лаконичным дизайном. Прямые граненые ножки из дерева невысоко приподнимают круглое сиденье с полукруглой спинкой. Симбиоз форм создает простой и выразительный силуэт, рождающий чувство спокойствия, умиротворения. «Обнимающая» спинка отвечает за защиту и уединение. Фактурная обивка букле придает мягкости, уюта, тепла.Кресло Onore подходит для оформления городской квартиры, студии, загородного дома, офиса, кафе, отеля. Эстетично впишется в гостиную с настроением неоклассики, сканди, минимализма, украсит спальню, детскую, кабинет, составит изящную пару журнальному или косметическому столику, дивану, пуфу, банкетке и подарит вам бесценные часы комфортного отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина650 мм
- Высота680 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсерый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Объём упаковки0.36 м3