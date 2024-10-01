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Кресло Onore серое

Артикул: CH-066-324
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Onore очаровывает плавным силуэтом и лаконичным дизайном. Прямые граненые ножки из дерева невысоко приподнимают круглое сиденье с полукруглой спинкой. Симбиоз форм создает простой и выразительный силуэт, рождающий чувство спокойствия, умиротворения. «Обнимающая» спинка отвечает за защиту и уединение. Фактурная обивка букле придает мягкости, уюта, тепла.Кресло Onore подходит для оформления городской квартиры, студии, загородного дома, офиса, кафе, отеля. Эстетично впишется в гостиную с настроением неоклассики, сканди, минимализма, украсит спальню, детскую, кабинет, составит изящную пару журнальному или косметическому столику, дивану, пуфу, банкетке и подарит вам бесценные часы комфортного отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота680 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Объём упаковки0.36 м3

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