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Стул Женева,стул плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар - фото 1Стул Женева,стул плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар - фото 2Стул Женева,стул плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар - фото 3

Стул Женева,стул плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар

Артикул: CH-030-132
57 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Женева» изготовлен из алюминиевого каркаса необычной оргономической формы. Ножки окрашены в темно-серый (RAL7024) цвет специальной износостойкой краской.

Оплетка выполнена в ручную современным материалом - плоским роупом. Это эластичные синтетические веревки из высокопрочных полиэфирных волокон, предназанченные для изготовления мебели.

В комплекте - небольшая подушка, обладающая влагоотталкивающими свойствами. Чехол - съёмный, допускается стирать в стиральной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки5.50 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Женева,стул плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар
Стул Женева,стул плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар
21 490
В корзине

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