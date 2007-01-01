Характеристики товара
Описание
Стул «Женева» изготовлен из алюминиевого каркаса необычной оргономической формы. Ножки окрашены в темно-серый (RAL7024) цвет специальной износостойкой краской.
Оплетка выполнена в ручную современным материалом - плоским роупом. Это эластичные синтетические веревки из высокопрочных полиэфирных волокон, предназанченные для изготовления мебели.
В комплекте - небольшая подушка, обладающая влагоотталкивающими свойствами. Чехол - съёмный, допускается стирать в стиральной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота720 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки5.50 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет