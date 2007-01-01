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Настоящее фото товара Стул с подушкой Лио, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подушкой Лио, серый
5 оценок
11 790
Товар в корзине. Перейти
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Новинка

Стул с подушкой Лио, серый

Артикул: CH-088-819
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Вес5.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современная и практичная плетёная мебель из искусственного ротанга. Лио - сочетает в себе эстетичность, функциональность и высокое качество материалов, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материалсталь, полиэстер, ротанг
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки5.6 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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