Характеристики товара
Описание
Современная и практичная плетёная мебель из искусственного ротанга. Лио - сочетает в себе эстетичность, функциональность и высокое качество материалов, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Вес5.2 кг
- Материалсталь, полиэстер, ротанг
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки5.6 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет