Легкое и современное кресло TopChairs Local. Спинка обтянута сеткой, обивка сидения ткань. Крестовина и ручки пластик. Механизм качания топ-ган. Регулируемый подголовник.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 72*55*65
Вес брутто: 15,000
Объем: 0,130
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