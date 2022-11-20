Кресло руководителя TopChairs Local черное

13 оценок

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Кресло руководителя TopChairs Local черное

5
16 990 ₽19 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Легкое и современное кресло TopChairs Local. Спинка обтянута сеткой, обивка сидения ткань. Крестовина и ручки пластик. Механизм качания топ-ган. Регулируемый подголовник.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 72*55*65

Вес брутто: 15,000

Объем: 0,130

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Основные характеристики

  • Высота1180 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

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