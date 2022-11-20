Кресло Everest S, серая сетка
28 590 ₽
Обивка: сетка+ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники 3D
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер
Вес: 23,0 кг
Объем: 0,175м3
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