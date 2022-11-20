Кресло Everest S, серая сетка

6 оценок

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Кресло Everest S, серая сетка

4.4
28 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло Everest S, черная сетка
Кресло Everest S, черная сетка
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СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ

Характеристики товара

Описание

Обивка: сетка+ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники 3D
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер

Вес: 23,0 кг
Объем: 0,175м3

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Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья490/580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина500 мм
  • Материал сиденьясетка
  • Высота1250/1340 мм
  • Цветсерый

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