Характеристики товара
Описание
Главной отличительной особенностью кресла Tofu является настройка поясничного упора по высоте и глубине. Дополнительно, кресло оснащено регулируемыми по высоте подлокотниками и механизмом топ-ган с режимом свободного качания и фиксации в вертикальном положении. Прочная дышащая сетка на спинке и широкое глубокое сиденье обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня перед компьютером.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина6115 мм
- Глубина590 мм
- Высота950/1050 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья455/555 мм
- Высота спинки510 мм
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки290 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки10.95 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет