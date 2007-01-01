Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Tofu, черный
Кресло Tofu, черный
15 оценок
8 590
Кресло Tofu, черный - фото 1Кресло Tofu, черный - фото 2Кресло Tofu, черный - фото 3Кресло Tofu, черный - фото 4Кресло Tofu, черный - фото 5
NEW

Кресло Tofu, черный

Артикул: CH-080-109
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина6115 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Главной отличительной особенностью кресла Tofu является настройка поясничного упора по высоте и глубине. Дополнительно, кресло оснащено регулируемыми по высоте подлокотниками и механизмом топ-ган с режимом свободного качания и фиксации в вертикальном положении. Прочная дышащая сетка на спинке и широкое глубокое сиденье обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня перед компьютером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина6115 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья455/555 мм
  • Высота спинки510 мм
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки10.95 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

