Характеристики товара
Описание
Надежность конструкции обеспечивается за счет сверхпрочного металлического каркаса. Кресла не оставит равнодушным истинного ценителя комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина625 мм
- Высота945/1045 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья530/630 мм
- Высота спинки440 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки390 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки16.70 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет