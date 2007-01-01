Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло TopChairs Mila серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло TopChairs Mila серый
14 оценок
5 490
Кресло TopChairs Mila серый - фото 1Кресло TopChairs Mila серый - фото 2Кресло TopChairs Mila серый - фото 3

Кресло TopChairs Mila серый

Артикул: CH-080-445
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина575 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Удобное и практичное детское компьютерное кресло TopChairs Mila создано с учётом потребностей подрастающего поколения. Эргономичная сетчатая спинка обеспечивает отличную вентиляцию и поддержку поясничного отдела, формируя правильную осанку. Мягкое тканевое сиденье делает длительное сидение максимально комфортным, а стильный серый цвет и декоративный рисунок на спинке добавляют интерьеру игривости и уюта. Регулируемый по высоте механизм позволяет легко адаптировать кресло под рост ребёнка (высота сиденья — от 41 до 49 см, общая высота изделия — от 82,5 до 91,5 см). Прочные 1D подлокотники обеспечивают поддержку рук, а подставка для ног способствует комфортной посадке. Особое внимание уделено безопасности: кресло оснащено системой блокировки колесиков, что предотвращает нежелательное движение во время учёбы или отдыха. Прочная крестовина и устойчивые колёсики из полипропилена гарантируют долговечность. Класс газ-лифта — 2, максимальная нагрузка — до 120 кг, что делает кресло универсальным и долговечным решением как для школьника, так и подростка. TopChairs Mila — это не просто кресло, а функциональный и стильный элемент интерьера, созданный с заботой о детях. Оно идеально подойдёт как для учёбы, так и для досуга, гармонично вписываясь в любую детскую комнату или спальню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина575 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья410/490 мм
  • Вес6.15 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики520
  • Изделия стопируютсяНет
