Характеристики товара
Описание
Удобное и практичное детское компьютерное кресло TopChairs Mila создано с учётом потребностей подрастающего поколения. Эргономичная сетчатая спинка обеспечивает отличную вентиляцию и поддержку поясничного отдела, формируя правильную осанку. Мягкое тканевое сиденье делает длительное сидение максимально комфортным, а стильный серый цвет и декоративный рисунок на спинке добавляют интерьеру игривости и уюта. Регулируемый по высоте механизм позволяет легко адаптировать кресло под рост ребёнка (высота сиденья — от 41 до 49 см, общая высота изделия — от 82,5 до 91,5 см). Прочные 1D подлокотники обеспечивают поддержку рук, а подставка для ног способствует комфортной посадке. Особое внимание уделено безопасности: кресло оснащено системой блокировки колесиков, что предотвращает нежелательное движение во время учёбы или отдыха. Прочная крестовина и устойчивые колёсики из полипропилена гарантируют долговечность. Класс газ-лифта — 2, максимальная нагрузка — до 120 кг, что делает кресло универсальным и долговечным решением как для школьника, так и подростка. TopChairs Mila — это не просто кресло, а функциональный и стильный элемент интерьера, созданный с заботой о детях. Оно идеально подойдёт как для учёбы, так и для досуга, гармонично вписываясь в любую детскую комнату или спальню.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина575 мм
- Глубина570 мм
- Высота915 мм
- Ширина сиденья415 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья410/490 мм
- Вес6.15 кг
- Материал сиденьясетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.80 кг
- Габариты упаковки для логистики520
- Изделия стопируютсяНет