Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло TopChairs Panda серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло TopChairs Panda серый
14 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло TopChairs Panda серый - фото 1Кресло TopChairs Panda серый - фото 2Кресло TopChairs Panda серый - фото 3

Кресло TopChairs Panda серый

Артикул: CH-080-442
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота905 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло TopChairs Panda создано с заботой о здоровье ребёнка: мягкое сиденье и анатомическая спинка с поясничной поддержкой обеспечивают правильную осанку и комфорт даже при длительной учёбе или творчестве. Благодаря газ-лифту второго класса высота регулируется от 41,5 до 49,5 см, а общая высота кресла составляет от 81,5 до 90,5 см, что делает его универсальным для детей разных возрастов. Задняя часть спинки украшена фигуркой панды — стильным акцентом, который украсит любую детскую комнату. Светлая обивка из сетки в сером цвете гармонирует с белым корпусом, придавая креслу свежий и аккуратный вид. Модель оснащена удобной подставкой для ног и регулируемыми подлокотниками и роликами из полипропилена — всё для комфорта и безопасности ребёнка. Прочная крестовина и устойчивые колёсики из полипропилена гарантируют долговечность. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, а вентиляционная сетка на спинке предотвращает перегрев и сохраняет ощущение свежести. Кресло подойдёт для интерьера спальни или детской, станет отличным помощником для занятий, игр или отдыха. TopChairs Panda — это сочетание удобства, прочности и милого дизайна, который дети точно полюбят.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота905 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья41.5 мм
  • Высота до сиденья415/495 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.90 кг
  • Габариты упаковки для логистики530
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа бежевая

32
В наличии 71 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Herd dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd dark grey

37
Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-616 LXH Black

13
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-B Grey

12
Фотография товара Кресло College CLG-425 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-425 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-425 MBN-B Black

10
Фотография товара Кресло CLG-801 LXH Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-801 LXH Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло CLG-801 LXH Red

11
В наличии 6 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, бежевый

13
Настоящее фото товара Кресло Регал-30, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Кресло Регал-30

10
Фотография товара Кресло Bimbl Golf, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bimbl Golf, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло Bimbl Golf, пластик

15
New
Фотография товара Кресло Caifen Trio Н, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio Н, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Caifen Trio Н, черный

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа

53
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рокс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Рокс, черный

9
В наличии 450 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 20 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик белый

50
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simplex черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simplex черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2904
6 490 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simplex черный

26
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-3 enigma plus white / grey, mesh, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-3 enigma plus white / grey, mesh, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-3 enigma plus white / grey, mesh, светло-серый

8
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Кресло Бибионе 1Д

12
Настоящее фото товара Кресло Вальтер СП, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло Вальтер СП, белый

12
Фотография товара Кресло Freeman Рондо ПВМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Рондо ПВМ , произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Рондо ПВМ

12
Настоящее фото товара Кресло Johnson, хром, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Johnson, хром

8
Фотография товара Кресло Haynes, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Haynes, хром, произведённого компанией ChiedoCover
39 490

Кресло Haynes, хром

10
Фотография товара Кресло Meyer, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Кресло Meyer, синий, черный

6
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Cayon, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Cayon, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Cayon, чёрный

5
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Кресло TopChairs Panda серый
Кресло TopChairs Panda серый
5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности