Характеристики товара
Описание
Кресло TopChairs Panda создано с заботой о здоровье ребёнка: мягкое сиденье и анатомическая спинка с поясничной поддержкой обеспечивают правильную осанку и комфорт даже при длительной учёбе или творчестве. Благодаря газ-лифту второго класса высота регулируется от 41,5 до 49,5 см, а общая высота кресла составляет от 81,5 до 90,5 см, что делает его универсальным для детей разных возрастов. Задняя часть спинки украшена фигуркой панды — стильным акцентом, который украсит любую детскую комнату. Светлая обивка из сетки в сером цвете гармонирует с белым корпусом, придавая креслу свежий и аккуратный вид. Модель оснащена удобной подставкой для ног и регулируемыми подлокотниками и роликами из полипропилена — всё для комфорта и безопасности ребёнка. Прочная крестовина и устойчивые колёсики из полипропилена гарантируют долговечность. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, а вентиляционная сетка на спинке предотвращает перегрев и сохраняет ощущение свежести. Кресло подойдёт для интерьера спальни или детской, станет отличным помощником для занятий, игр или отдыха. TopChairs Panda — это сочетание удобства, прочности и милого дизайна, который дети точно полюбят.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина570 мм
- Высота905 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья41.5 мм
- Высота до сиденья415/495 мм
- Вес7.1 кг
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.90 кг
- Габариты упаковки для логистики530
- Изделия стопируютсяНет