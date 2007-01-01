Характеристики товара
Описание
Кресло Самбука - компактное полукресло для заведений с ограниченным пространством.
Подходит для: кофейни, небольшие кафе, фудкорты.
Преимущества:
- компактность
- удобство для гостей
- подходит для плотной посадки
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина650 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес10,3 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет