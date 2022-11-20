Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина1300/1500/1700/1900 мм
- Длина2200 мм
- Материал каркасасосна
- Цветжелтый
|Габариты, мм
|Спальное место, мм
|Стоимость, руб
|1500*2200
|1400*2000
|27990
|1700*2200
|1600*2000
|28990
|1900*2200
|1800*2000
|29990
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