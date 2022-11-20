Товар в корзине. Перейти
Кровать Финна, Velvet Yellow - фото 1Кровать Финна, Velvet Yellow - фото 2Кровать Финна, Velvet Yellow - фото 3Кровать Финна, Velvet Yellow - фото 4Кровать Финна, Velvet Yellow - фото 5Кровать Финна, Velvet Yellow - фото 6Кровать Финна, Velvet Yellow - фото 7

Кровать Финна, Velvet Yellow

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Финна, Velvet Stone
Кровать Финна, Velvet Stone
Следующий Кресло игровое "Neo 2", искусственная черная кожа + искусственная синяя кожа
Кровать Финна, Velvet Stone

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина1300/1500/1700/1900 мм
  • Длина2200 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветжелтый

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
1500*2200 1400*2000 27990
1700*2200 1600*2000 28990
1900*2200 1800*2000 29990

Похожие товары

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди

С этим товаром покупают
Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
15

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6904
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
15

Кровать куб Джеймс

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
7

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
10

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
6

Диван Chesterfield Lux двухместный желтый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
14

Диван Chesterfield Lux двухместный синий

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
13

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металлНастоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

Раскладной диван ЛимбургНастоящее фото товара Раскладной диван Лимбург, произведённого компанией ChiedoCover
64 940
15

Раскладной диван Лимбург