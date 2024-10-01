Товар в корзине. Перейти
Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит - фото 1Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит - фото 2Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит - фото 3Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит - фото 4Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит - фото 5

Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит

Артикул: CH-068-522
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1574 мм
  • Высота упаковки1022 мм
  • Глубина упаковки2145 мм
  • Объём упаковки3.45 м3
  • Вес упаковки73 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кровати

Фотография товара Кровать Кальяри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Кальяри, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Кровать Кальяри

10
Фотография товара Кровать Бруклин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена

Кровать Бруклин

12
Фотография товара Кровать Парма, 1400*2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Парма, 1400*2000, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кровать Парма, 1400*2000

10
Фотография товара Кровать Верона, 1400*2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Верона, 1400*2000, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кровать Верона, 1400*2000

13
Фотография товара Детская кровать "Кальяри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детская кровать "Кальяри, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Детская кровать "Кальяри

5
New
Настоящее фото товара Кровать Марио для общежития из ЛДСП с ламелями, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кровать Марио для общежития из ЛДСП с ламелями

9
New
Настоящее фото товара Кровать Мэдисон двуспальная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кровать Мэдисон двуспальная

10
New
Фотография товара Кровать Моден от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Моден, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кровать Моден

7
New
Фотография товара Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик

11
В наличии 19 шт.
Фотография товара Тахта Амер белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тахта Амер белая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Тахта Амер белая

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит
Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит
от 21 590
В корзине

С этим товаром покупают