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Тахта Амер белый / дуб вотан

Артикул: CH-068-569
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки2082 мм
  • Объём упаковки1.87 м3

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