Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки2082 мм
- Объём упаковки1.87 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кровать Элия с подъемным механизмом
Кровать Кальяри
Кровать Бруклин
Кровать Парма, 1400*2000
Кровать Марио для общежития из ЛДСП с ламелями
Кровать Моден
Кровать Турина односпальная
Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик
Кровать Тхан дуб крафт золотой / антрацит
Тахта Амер анкор светлый