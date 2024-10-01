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Кровать Моден

Артикул: CH-067-985
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки2035 мм
  • Объём упаковки1.26 м3
  • Вес упаковки83 кг

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