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Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 1Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 2Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 3Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 4Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 5Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 6Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 7Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 8Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 9Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 10Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 11Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 12Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 13Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик - фото 14

Кровать Магантия с ПМ парящая дуб баррик

Артикул: CH-068-496
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1684 мм
  • Глубина упаковки2138 мм
  • Вес упаковки84 кг

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