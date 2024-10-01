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Кровать Виктория металлическая одноярусная - фото 1

Кровать Виктория металлическая одноярусная

Артикул: CH-067-967
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки1910 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки21.30 кг

Отзывы

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