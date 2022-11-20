Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина470 мм
- Ширина550 мм
- Высота930 мм
- Вес5 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.24 м3
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Стул Джайпур
Стул Лесной бежевый
Стул Лесной зеленый
Барный стул Лесной бежевый
Полубарный стул Лесной бежевый
Барный стул Лесной серый
Барный стул Лесной серо-зеленый
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