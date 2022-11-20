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Стул Манали с подушкой, белый - фото 1Стул Манали с подушкой, белый - фото 2

Стул Манали с подушкой, белый

Артикул: CH-049-656
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота930 мм
  • Вес5 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.24 м3

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