Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450/1660 мм
- Ширина450 мм
- Вес1,466 кг
- Материалалюминий
- Цветсиний, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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