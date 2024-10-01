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Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий - фото 1

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

Артикул: CH-058-611
15 оценок
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Фотография товара Лопата для пиццы перфорированная алюминиевая, металлический, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450/1660 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес1,466 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

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