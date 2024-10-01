Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500/1700 мм
- Ширина500 мм
- Материалалюминий
- Цветчерный, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм
Таз, полипропилен, 11л
Противень алюминий, тефлон, черный
Кастрюля «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, 5.5л
Блюдо для подачи, фарфор
Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая
Тарелка глубокая «Крафт Грин»
Вилка столовая с деревянной ручкой - 3шт
Блюдо для суши, сосна, высота 35мм
Тарелка мелкая «Универсал», диаметр 200мм
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий
Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный
Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий
Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный
Лопата для пиццы перфорированная алюминиевая, металлический, черный
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя