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Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический - фото 1Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический - фото 2

Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический

Артикул: CH-058-593
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - анодированный алюминий

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1710 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,785 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

Отзывы

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