Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина80 мм
- Высота10 мм
- Вес0,40 кг
- Материалбук
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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