Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр155 мм
- Вес3,715 кг
- Объем0,4 л
- Материалкамень
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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