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Мадлер со ступкой, гранит 400мл, серый - фото 1

Мадлер со ступкой, гранит 400мл, серый

Артикул: CH-058-130
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр155 мм
  • Вес3,715 кг
  • Объем0,4 л
  • Материалкамень
  • Цветсерый

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