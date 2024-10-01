Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Диаметр140 мм
- Вес6 кг
- Объем0,32 л
- Материалмрамор
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий
Салатник «Сизонз бар» зеникс 2,2 л, белый
Блюдо «Кунстверк», прямоугольное, ширина 245мм
Блюдо «Эволюшнс Уайт»
Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190
Нож для стейка, длина 225мм
Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен
Блюдо «Маррон Реативо» фарфор, 0,9л
Линейка барная «Джонни Уокер - Голд, Блю, Грин Лейбл»
Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон
Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик
Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый
Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л
Мадлер, бук, бежевый
Мадлер «Пробар» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, белый
Мадлер дерево, бежевый
Мадлер «Пробар» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный
Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный
Мадлер, сталь нержавеющая, пластик, стальной