Товар в корзине. Перейти
Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик - фото 1

Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик

Артикул: CH-058-113
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон
Фотография товара Мадлер «Пробар», сталь нержавеющая, нейлон от компании ChiedoCover.
Следующий Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Ширина30 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0,25 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм

6
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень»

10
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Багет» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Багет»

8
В наличии 1008 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л

10
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Поливуд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Поливуд», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Поливуд»

10
В наличии 204 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 1195 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо»

8
В наличии 36 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт», произведённого компанией ChiedoCover
от4 050
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт»

9
В наличии 18 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Филет», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Филет»

6
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая

14
В наличии 170 шт.

Другие товары из раздела cтупки и мадлеры

Настоящее фото товара Мадлер «Пробар» черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Мадлер «Пробар» черный, пластик

13
В наличии 2592 шт.
Фотография товара Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от810

Мадлер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар» пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Мадлер «Пробар» пластиковый, черный

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Мадлер полипропилен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Мадлер полипропилен, серый

12
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 630

Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л

9
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Мадлер со ступкой, гранит 400мл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 070

Мадлер со ступкой, гранит 400мл, серый

10
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер, бук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Мадлер, бук, бежевый

12
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер дерево, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Мадлер дерево, бежевый

12
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Мадлер «Пробар» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

12
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер, сталь нержавеющая, пластик, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Мадлер, сталь нержавеющая, пластик, стальной

5
В наличии

Товар в корзине

Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик
Мадлер, сталь нержавеющая, абс-пластик
от 2 300
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм

6
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень»

10
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Багет» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Багет»

8
В наличии 1008 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л

10
В наличии 192 шт.