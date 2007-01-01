Характеристики товара
Описание
Массивная Мраморная урна с пепельницей представляет собой металлический каркас, выполненый из нержавеющей стали которая покрыта золотым напылением.
Внутрь урны вмонтированы плиты из натурального мрамора, а сверху расположена пепельница в виде съемного лотка, который лекго вытаскивается и чистится.
Данная модель уличной урны действительно выглядит массивно и солидно, которая своим внешним видом подчеркивает интерьер архитектурного сооружения.
Наибольшую популярность мраморные урны получили при открытии гостиничных комплексов, президент отелей, дорогих и шикарных ресторанах, в которых люди чувствуют себя на вершине престижа.
Внутреннее металлическое ведро входит в комплект урны.Урна идеально подходит для установки внутри отелей, ресторанов и развлекательных клубов.
Наличие пепельницы: Урна с пепельницей
Внутренняя емкость: В комплекте
Материал: Мрамор
Объем: 30 л
Цвет: Черный
Метод крепления: Универсальная (может крепиться)
Высота: 68 см
Ширина: 30 см
Длина: 30 см
Вес: 38 кг
Объем в упаковке, м3: 0.06
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота680 мм
- Вес38 кг
- Материалмрамор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет