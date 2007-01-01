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Настоящее фото товара Урна с мраморной отделкой Кредл-3, произведённого компанией ChiedoCover
Урна с мраморной отделкой Кредл-3
50 оценок
30 390
Товар в корзине. Перейти
Урна с мраморной отделкой Кредл-3 - фото 1Урна с мраморной отделкой Кредл-3 - фото 2Урна с мраморной отделкой Кредл-3 - фото 3Урна с мраморной отделкой Кредл-3 - фото 4Урна с мраморной отделкой Кредл-3 - фото 5

Урна с мраморной отделкой Кредл-3

Артикул: CH-023-968
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота680 мм
  • Вес38 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание


Массивная Мраморная урна с пепельницей представляет собой металлический каркас, выполненый из нержавеющей стали которая покрыта золотым напылением.

Внутрь урны вмонтированы плиты из натурального мрамора, а сверху расположена пепельница в виде съемного лотка, который лекго вытаскивается и чистится.

Данная модель уличной урны действительно выглядит массивно и солидно, которая своим внешним видом подчеркивает интерьер архитектурного сооружения.

Наибольшую популярность мраморные урны получили при открытии гостиничных комплексов, президент отелей, дорогих и шикарных ресторанах, в которых люди чувствуют себя на вершине престижа.

Внутреннее металлическое ведро входит в комплект урны.Урна идеально подходит для установки внутри отелей, ресторанов и развлекательных клубов.

Наличие пепельницы: Урна с пепельницей

Внутренняя емкость: В комплекте

Материал: Мрамор

Объем: 30 л

Цвет: Черный

Метод крепления: Универсальная (может крепиться)

Высота: 68 см

Ширина: 30 см

Длина: 30 см

Вес: 38 кг

Объем в упаковке, м3: 0.06

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота680 мм
  • Вес38 кг
  • Материалмрамор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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