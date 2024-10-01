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Миска, сталь нержавеющая, 15,6л - фото 1

Миска, сталь нержавеющая, 15,6л

Артикул: CH-059-209
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес0.870 кг
  • Объем15.6 л
  • Материалсталь

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