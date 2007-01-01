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Настоящее фото товара Набор мебели Акапулько, произведённого компанией ChiedoCover
Набор мебели Акапулько
48 оценок
15 490
Товар в корзине. Перейти
Набор мебели Акапулько - фото 1

Набор мебели Акапулько

Артикул: CH-032-882
48 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : стол: 41х41х52 кресло: 84х72х87 Цвет каркаса : черный Материал каркаса : сталь Цвет чехла мягкого элемента/матраса : без м/э Материал чехла мягкого элемента : без м/э Цвет поверхности : синий, фиолетовый, зеленый Материал поверхности : ротанг искусственный, стекло Комплектация : стол, 2 кресла Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : Стекло у стола Акапулько крепится с помощью демпферов, на которые кладется стекло. Кресло: Глубина сиденья 39 см, высота спинки 60 см, по диагонали сиденье до спинки 93см, ширина сиденья 72см, диаметр отверстия внутри сиденья 9см, высота от пола до высшей точки спинки 90 см, высота от пола до сиденья 40 см, длина ножки (передние 2 шт.) 43 см, высота ножки (задняя 1 шт.) 39 см, перекладина на передних ножках 52 см (общая с ножками 56см)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки1.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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