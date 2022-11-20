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Настольная лампа Клетон

Артикул: CH-048-748
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Неординарная настольная лампа Клейтон– это воплощение оригинальности и изящества. Осветительный прибор одновременно сочетает в себе стили модерн и минимализм. Белоснежный абажур изготовлен из плотного хлопкового полотна. Натуральная ткань отлично пропускает свет, позволяя освещению мягко рассеиваться по комнате. Необычное основание светильника сделано из прочного стекла в форме прозрачного шара на стальной подставке под цвет золота. Конструкция надёжно удерживается на арматуре из стального сплава. Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м. Тип розетки: евро.

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Основные характеристики

  • Высота570 мм
  • Диаметр365 мм
  • Материалхлопок, сталь, стекло
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE-27
  • Цветжелтый

Отзывы

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