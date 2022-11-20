Характеристики товара
Описание
Неординарная настольная лампа Клейтон– это воплощение оригинальности и изящества. Осветительный прибор одновременно сочетает в себе стили модерн и минимализм. Белоснежный абажур изготовлен из плотного хлопкового полотна. Натуральная ткань отлично пропускает свет, позволяя освещению мягко рассеиваться по комнате. Необычное основание светильника сделано из прочного стекла в форме прозрачного шара на стальной подставке под цвет золота. Конструкция надёжно удерживается на арматуре из стального сплава. Тип цоколя: Е27. Напряжение: 220 Вольт. Длина провода 1,4 м. Тип розетки: евро.
Основные характеристики
- Высота570 мм
- Диаметр365 мм
- Материалхлопок, сталь, стекло
- Мощность40 Вт
- ЦокольE-27
- Цветжелтый