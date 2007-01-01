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Ёлка настольная Сферайн, белый

Артикул: CH-067-392
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Новогодняя ёлочка из лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ. Интересное и оригинальное украшение интерьера дома и офиса. Елочка маленькая и компактная прекрасно будет смотреться на столе, полочке или подоконнике. Ёлка не разборная, стоит устойчиво. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота640 мм
  • Вес2 кг
  • Материалсосна
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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от 2 490
В корзине

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