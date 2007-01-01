Характеристики товара
Описание
Новогодняя ёлочка из лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ. Интересное и оригинальное украшение интерьера дома и офиса. Елочка маленькая и компактная прекрасно будет смотреться на столе, полочке или подоконнике. Ёлка не разборная, стоит устойчиво. Не требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина90 мм
- Ширина470 мм
- Высота640 мм
- Вес2 кг
- Материалсосна
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет