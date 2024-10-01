Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Вес0.210 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для суши, сосна, ширина 270мм
Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», длина 196мм
Блюдо сервировочное «Терра Грей»
Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая
Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая
Блюдо для суши «Млечный путь»
Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен
Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый
Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый
Блюдо для суши «Кунстверк», черное
Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм
Нож для хлеба «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для хлеба сталь, пластик
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длниа 320
Нож для хлеба «Унис» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 390мм
Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический