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Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево - фото 1

Нож для хлеба «Нордика» сталь нержавеющая, дерево

Артикул: CH-058-444
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Вес0.210 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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