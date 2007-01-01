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Обеденный комплект Fiera белого цвета

Артикул: CH-077-371
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1655 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота860 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Fiera белого цвета
Обеденный комплект Fiera белого цвета
203 690
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