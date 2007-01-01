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Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Тумблерс, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект садовой мебели Тумблерс
12 оценок
27 890
Товар в корзине. Перейти
Комплект садовой мебели Тумблерс - фото 1

Комплект садовой мебели Тумблерс

Артикул: CH-088-344
12 оценок
Основные характеристики
  • Вес60 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Популярный и доступный комплект мебели для сада. Простой и современный дизайн, лёгкость и надёжность сборки, подобранная комплектация, делают этот набор лучшим для размещении в саду на даче, беседке или террасе. Комплект может быть размещен и в помещениях, будет отлично смотреться.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес60 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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