Характеристики товара
Описание
Популярный и доступный комплект мебели для сада. Простой и современный дизайн, лёгкость и надёжность сборки, подобранная комплектация, делают этот набор лучшим для размещении в саду на даче, беседке или террасе. Комплект может быть размещен и в помещениях, будет отлично смотреться.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес60 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет