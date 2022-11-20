Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон

4.9
186 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны
Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны
Следующий Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Кресла, 2

Диван 3-х местный, 1

Журнальный стол, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 101, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 101

Чехол IKEAНастоящее фото товара Чехол IKEA, произведённого компанией ChiedoCover
от670
5

Чехол IKEA

Чехол 29, габардинНастоящее фото товара Чехол 29, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от690
7

Чехол 29, габардин

Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 27

Чехол на стул ФорестНастоящее фото товара Чехол на стул Форест, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол на стул Форест

Чехол 112, габардинНастоящее фото товара Чехол 112, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
94Хит

Чехол 112, габардин

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от148 990
Оптовая цена
9

Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Верона, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от158 890
Оптовая цена
15

Комплект для отдыха Верона, на 4 персоны

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от202 790
Оптовая цена
11

Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Равелло, на 5 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от276 690
Оптовая цена
6

Комплект для отдыха Равелло, на 5 персоны

Настоящее фото товара Обеденная группа Океаник, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от76 790
Оптовая цена
5

Обеденная группа Океаник, на 4 персоны

Настоящее фото товара Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690
Оптовая цена
7

Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны

Настоящее фото товара Обеденная группа Океаник, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от108 390
Оптовая цена
15

Обеденная группа Океаник, на 6 персон

Настоящее фото товара Обеденный комплект Океаник, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от127 790
Оптовая цена
7

Обеденный комплект Океаник, на 6 персон

Настоящее фото товара Обеденная группа Терраса, на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
8

Обеденная группа Терраса, на 2 персоны

Настоящее фото товара Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
11

Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны