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Сервировочный столик Siesta - фото 1

Сервировочный столик Siesta

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Характеристики товара

Описание

61 х 61 х H80

Стол сервировочный SIESTA, предназначен для формирования зоны отдыха и приёма напитков. Может использоваться на открытом воздухе и в помещениях. Каркас изделия сварен из алюминия, окрашен полиэфирной порошковой краской, устойчивой к влаге и ультрафиолетовому излучению. Каркас вручную оплетён экоротангом собственного производства – лентой на основе гранул полиэтилена, с добавлением красителей, изготовленная методом экструзии. Экоротанг не подвержен старению, выгоранию на солнце, не боится воды, легко моется, имеет высокую прочность. Стол может быть укомплектован закаленным стеклом 6 мм. Оптимальный температурный режим использования изделия от -30 до +45 С. Упаковывается изделие в гофрокартон, стрейч-пленку.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина610 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал подстольяротанг, алюминий

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