Характеристики товара
Описание
61 х 61 х H80
Стол сервировочный SIESTA, предназначен для формирования зоны отдыха и приёма напитков. Может использоваться на открытом воздухе и в помещениях. Каркас изделия сварен из алюминия, окрашен полиэфирной порошковой краской, устойчивой к влаге и ультрафиолетовому излучению. Каркас вручную оплетён экоротангом собственного производства – лентой на основе гранул полиэтилена, с добавлением красителей, изготовленная методом экструзии. Экоротанг не подвержен старению, выгоранию на солнце, не боится воды, легко моется, имеет высокую прочность. Стол может быть укомплектован закаленным стеклом 6 мм. Оптимальный температурный режим использования изделия от -30 до +45 С. Упаковывается изделие в гофрокартон, стрейч-пленку.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина610 мм
- Длина610 мм
- Материал столешницыротанг
- Материал подстольяротанг, алюминий