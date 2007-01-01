Характеристики товара
Описание
Угловая модульная лаунж зона с обеденным столом и тремя стульями. Искусственный ротанг, плетение круглое, цвет соломенный, алюминиевый каркас. Столешница из закаленного стекла 5 мм.Диван и кресла укомплектованы подушками со съёмными влагоотталкивающими чехлами.
Габариты упаковки (ДШВ)
1 коробка - 1650×960×1000; 900×900×1000;
2 коробка - 1220×900×1000; 1640×70×940;
3 коробка - 600×700×1300; 590×700×830.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес131,1 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки122 кг
- Изделия стопируютсяНет