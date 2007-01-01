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Обеденная группа Базелла из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Обеденная группа Базелла из искусственного ротанга, соломенный - фото 2
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Обеденная группа Базелла из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-717
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Угловая модульная лаунж зона с обеденным столом и тремя стульями. Искусственный ротанг, плетение круглое, цвет соломенный, алюминиевый каркас. Столешница из закаленного стекла 5 мм.Диван и кресла укомплектованы подушками со съёмными влагоотталкивающими чехлами.

Габариты упаковки (ДШВ)
1 коробка - 1650×960×1000; 900×900×1000;

2 коробка - 1220×900×1000; 1640×70×940;

3 коробка - 600×700×1300; 590×700×830.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес131,1 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки122 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденная группа Базелла из искусственного ротанга, соломенный
Обеденная группа Базелла из искусственного ротанга, соломенный
480 890
В корзине

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