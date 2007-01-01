Характеристики товара
Описание
Стол Oscan на алюминиевом каркасе - это прекрасный выбор для тех, кто ищет надежную и удобную мебель для своего сада или террасы. Алюминиевый каркас обеспечивает прочность и долговечность, а столешница из поливуда выглядит очень естественно и приятно на ощупь.
Искусственная древесина поливуд имеет множество преимуществ перед натуральным деревом. Она не требует особого ухода, не гниет, не ломается и не выцветает на солнце. Кроме того, она устойчива к влаге и погодным условиям, что делает этот стол идеальным выбором для использования на открытом воздухе.
Благодаря своей конструкции, стол очень легко чистится и не требует особого ухода. Он идеально подойдет для отдыха на природе или на террасе вашего дома. Выбирайте качественную садовую мебель от Oscan и наслаждайтесь комфортом и уютом в любое время года!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материалдерево
- Материал каркасаалюминий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет