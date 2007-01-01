Товар в корзине. Перейти
Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда - фото 1Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда - фото 2Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда - фото 3Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда - фото 4Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда - фото 5Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда - фото 6
NEW

Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда

Артикул: CH-077-055
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый
Фотография товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, темно-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Oscan на алюминиевом каркасе - это прекрасный выбор для тех, кто ищет надежную и удобную мебель для своего сада или террасы. Алюминиевый каркас обеспечивает прочность и долговечность, а столешница из поливуда выглядит очень естественно и приятно на ощупь.

Искусственная древесина поливуд имеет множество преимуществ перед натуральным деревом. Она не требует особого ухода, не гниет, не ломается и не выцветает на солнце. Кроме того, она устойчива к влаге и погодным условиям, что делает этот стол идеальным выбором для использования на открытом воздухе.

Благодаря своей конструкции, стол очень легко чистится и не требует особого ухода. Он идеально подойдет для отдыха на природе или на террасе вашего дома. Выбирайте качественную садовую мебель от Oscan и наслаждайтесь комфортом и уютом в любое время года!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы для природы

Товар в корзине

Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда
Обеденный стол Oscan со столешницей из поливуда
89 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.