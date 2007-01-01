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Настоящее фото товара Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый
6 оценок
22 190
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый - фото 1Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый - фото 2Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый - фото 3Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый - фото 4Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый - фото 5

Офисное кресло Хелфи Элегант, сетка, серый

Артикул: CH-088-419
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1080/1170 мм
  • Вес17 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подголовник с регулировкой по высоте
Основание, рама: пластик, цвет черный
Колеса: нейлон

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1080/1170 мм
  • Вес17 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик, нейлон
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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