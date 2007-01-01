Характеристики товара
Описание
Подголовник с регулировкой по высоте
Основание, рама: пластик, цвет черный
Колеса: нейлон
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Глубина640 мм
- Высота1080/1170 мм
- Вес17 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик, нейлон
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет