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Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black

Артикул: CH-067-678
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Подголовник регулируемый. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины сиденья. Крестовина пластиковая.
Каркас немонолитный. Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина735 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота640 мм
  • Вес17 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

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