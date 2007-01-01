Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Qualm, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Qualm, черный, красный
6 оценок
17 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Qualm, черный, красный - фото 1Кресло Qualm, черный, красный - фото 2Кресло Qualm, черный, красный - фото 3Кресло Qualm, черный, красный - фото 4Кресло Qualm, черный, красный - фото 5Кресло Qualm, черный, красный - фото 6Кресло Qualm, черный, красный - фото 7Кресло Qualm, черный, красный - фото 8
NEW

Кресло Qualm, черный, красный

Артикул: CH-083-777
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Высота1155/1235 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло создано с учётом строгих требований к эргономике и функциональности. В основе конструкции лежит продуманная система регулировок, позволяющая адаптировать кресло под индивидуальные параметры пользователя.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка спинки и подголовника из качественной экокожи и сверхпрочной сетки, поэтому легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Обивка сиденья выполнена из сочетания экокожи и ткани, что делает сиденье приятным на ощупь и устойчивым к износу.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в трех положениях, заблокировать или активировать качание и отрегулировать его силу под вес пользователя. Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Регулируемые 3D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг..

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота1155/1235 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань, сетка
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.86 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Rio M, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Кресло Rio M, серая ткань

46
Распродажа
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 7902
15 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа бежевый

37
В наличии 552 шт.
Фотография товара Кресло офисное Анукет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Анукет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Кресло офисное Анукет

15
Фотография товара Кресло Zero Ткань Черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Черно-серый

5
В наличии 69 шт.
Фотография товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный

9
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3375/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3375/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3375/Black

12
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Unicorn, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Unicorn, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 6904
5 890 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Unicorn, пластик, белый

26
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт серый

14
Настоящее фото товара Кресло поворотное Movie, ткань, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
21 590

Кресло поворотное Movie, ткань, розовый

10
New
Фотография товара Кресло компьютерное Chorus, черный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Кресло компьютерное Chorus, черный, оранжевый

13
В наличии 294 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Манил, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло Манил, бежевое

8
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Ploy, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Ploy, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло компьютерное Ploy, черный, серый

8
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Ether, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Ether, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Кресло компьютерное Ether, черный, красный

11
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
New
Фотография товара Кресло компьютерное Brink, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Brink, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Кресло компьютерное Brink, черный, серый

14
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

26

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло компьютерное Forsage TM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Forsage TM

30
Настоящее фото товара Барбара Модерн 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Барбара Модерн 2Х

6
Настоящее фото товара Кресло Фактор, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Кресло Фактор

11
Фотография товара Кресло для руководителя Carter от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Carter, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло для руководителя Carter

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/горчичный

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Goida, серый, ретро-велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Goida, серый, ретро-велюр, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло поворотное Goida, серый, ретро-велюр

12
Фотография товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Кресло поворотное Rosalia, серый, армированная сетка

6
В наличии 110 шт.
Фотография товара Кресло Mint, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Кресло Mint, серый

5
В наличии 61 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный

7
New
Фотография товара Кресло компьютерное Mergence, черный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Mergence, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло компьютерное Mergence, черный, желтый

6

Товар в корзине

Кресло Qualm, черный, красный
Кресло Qualm, черный, красный
17 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Манил, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло Манил, бежевое

8
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Ploy, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Ploy, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло компьютерное Ploy, черный, серый

8
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности