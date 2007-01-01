Характеристики товара
Описание
Кресло создано с учётом строгих требований к эргономике и функциональности. В основе конструкции лежит продуманная система регулировок, позволяющая адаптировать кресло под индивидуальные параметры пользователя.
Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка спинки и подголовника из качественной экокожи и сверхпрочной сетки, поэтому легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Обивка сиденья выполнена из сочетания экокожи и ткани, что делает сиденье приятным на ощупь и устойчивым к износу.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в трех положениях, заблокировать или активировать качание и отрегулировать его силу под вес пользователя. Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Регулируемые 3D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг..
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота1155/1235 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань, сетка
- Цветкрасный, черный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки17.86 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет