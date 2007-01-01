Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Окава венге коричневый жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
Окава венге коричневый жесткий
10 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Окава венге коричневый жесткий - фото 1Окава венге коричневый жесткий - фото 2Окава венге коричневый жесткий - фото 3Окава венге коричневый жесткий - фото 4Окава венге коричневый жесткий - фото 5Окава венге коричневый жесткий - фото 6Окава венге коричневый жесткий - фото 7

Окава венге коричневый жесткий

Артикул: CH-081-736
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - массив бука; Материал обивки - массив бука; Ширина - 44; Глубина - 50; Высота - 85; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Материалмассив бука
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 48, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48, бежевый

36
Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, темный хаки

10
В наличии 18 шт.
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 25х16

8
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Хит
Фотография товара Чехол 24, журавинка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 24, журавинка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 460

Чехол 24, журавинка, бежевый

40
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, серый

7
Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С16

44
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.

