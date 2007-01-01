Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4 кг
- Материалмассив бука
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветкоричневый
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки850 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет