Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Окава орех жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
Окава орех жесткий
15 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Окава орех жесткий - фото 1Окава орех жесткий - фото 2Окава орех жесткий - фото 3Окава орех жесткий - фото 4Окава орех жесткий - фото 5Окава орех жесткий - фото 6Окава орех жесткий - фото 7

Окава орех жесткий

Артикул: CH-081-735
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - массив бука; Материал обивки - массив бука; Цвет столешницы - орех; Ширина - 44; Глубина - 50; Высота - 85; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Материалмассив бука
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветорех
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

45
Фотография товара Стул Абердин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абердин, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Абердин

43
Распродажа
Фотография товара Стул Flek, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Flek, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2904
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Flek, бежевый

97
Фотография товара Стул Adapt, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adapt, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Adapt, белый

62
Фотография товара Стул Ува NS, береза/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува NS, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, береза/ белый

100
Фотография товара Стул Линкей, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Линкей, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Линкей, белый

69
В наличии 32 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул складной Торни, черный, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, черный, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, черный, мягкий

6
4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Роквелл вышивка тигр с трубкой, велюр TEDDY 833 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл вышивка тигр с трубкой, велюр TEDDY 833, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6904
15 190 ₽

Стул Роквелл вышивка тигр с трубкой, велюр TEDDY 833

15
Настоящее фото товара Стул барный Ember 015, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стул барный Ember 015

11
Фотография товара Стул Колин NEW, вельвет, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин NEW, вельвет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Колин NEW, вельвет, серый

26
В наличии 17 шт.В пути 48 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31
Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета коричневый

32
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Хит
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85032
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

36
Распродажа
Фотография товара Каркас пуфа Берн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас пуфа Берн, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99035
7 590 ₽

Каркас пуфа Берн

6
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см

11
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул Алекс мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алекс мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Алекс мягкий

53
Фотография товара Стул КАБРИОЛЬ 10-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 10-1, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул КАБРИОЛЬ 10-1

67
Фотография товара Стул Ува N, голубой/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Ува N, голубой/ белый

99
Фотография товара Стул Ува XL, бежевый/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, бежевый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Ува XL, бежевый/ орех

45
Фотография товара Стул Нью-Йорк массив дуба, тон натуральный, черная натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нью-Йорк массив дуба, тон натуральный, черная натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена

Стул Нью-Йорк массив дуба, тон натуральный, черная натуральная кожа

50
Фотография товара Стул барный Jarom bar 3, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jarom bar 3, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стул барный Jarom bar 3, коричневый

14
Фотография товара Стул Uran, мягкое сидение от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Uran, мягкое сидение, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стул Uran, мягкое сидение

14
Настоящее фото товара Стул Joy 154, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Joy 154

6
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук

6
Фотография товара Деревянный стул Арлет венге коричневый жесткий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Арлет венге коричневый жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Деревянный стул Арлет венге коричневый жесткий

15
В наличии 21 шт.

Товар в корзине

Окава орех жесткий
Окава орех жесткий
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31
Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета коричневый

32
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности