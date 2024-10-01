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Органайзер барный, дуб, деревянный - фото 1

Органайзер барный, дуб, деревянный

Артикул: CH-058-887
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота56 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,38 кг
  • Материалдуб
  • Цветкоричневый

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